L'aéroport de Hambourg fermé après qu'un homme armé a foncé sur un portail avec sa voiture

L'aéroport de Hambourg, en Allemagne, a été fermé samedi soir après qu'un homme armé a franchi un portail pour pénétrer dans l'enceinte de l'aéroport vers 20h00, a déclaré un porte-parole de la police fédérale. Tous les vols à destination et en provenance de la ville allemande ont été suspendus

L'homme aurait tiré deux fois en l'air et pourrait transporter deux enfants dans son véhicule. Son épouse avait contacté la police d'État plus tôt dans la soirée au sujet d'un possible enlèvement d'enfant, ont précisé les forces de l'ordre.

Des unités de la police d'État et fédérale sont sur place.