L'ancien gardien du Standard, Gilbert Bodart, a tenté de mettre fin à ses jours en sautant dans la Meuse

Bodart, 61 ans, fait face à des problèmes judiciaires depuis 2008 et a encore été déféré devant un juge d'instruction pour une affaire de violences intrafamiliales en décembre, étant finalement libéré sous conditions. Sur Facebook, il avait visiblement annoncé son intention de se suicider, avec une série de messages inquiétants.

Il a notamment raconté avoir été victime d'une arnaque, qui lui aurait coûté 115.000 euros. "Voilà adieu le numéro qui m'a volé 115000 euros et dites adieu à mes enfants et la sale p*** de mère qui m'a fait crève adieu à tous. Merci à la justice d avoir ma mort sur la conscience", a-t-il notamment écrit. "Je peux dire que je suis à la fin, mes dernières heures, j'en peux plus de cette vie de merde", a-t-il aussi publié.

Une histoire glaçante.