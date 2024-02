L'auteur présumé du meurtre d'un professeur à Mons sous mandat d'arrêt

Le parquet de Mons, qui avait confirmé lundi la thèse d'un homicide, a précisé mardi que l'auteur présumé des faits est âgé de 18 ans. L'autopsie du corps de la victime a confirmé, lundi soir, que les coups de couteau ont été la cause de la mort. Le procureur du Roi a indiqué à divers médias que "les deux personnes s'étaient rencontrées lors d'une soirée" et qu'elles se connaissaient, "le suspect étant un ancien élève du professeur". Après la soirée, ils se sont retrouvés au domicile de la victime. Aucune des deux personnes impliquées n'avait d'antécédent judiciaire. Le procureur a souligné que le suspect avait appelé ses parents après les faits et que les services de police avaient été rapidement avertis.

La juge d'instruction montoise a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du suspect pour homicide volontaire. L'individu sera entendu vendredi devant la chambre du conseil