Drame à Zulte, en Flandre orientale: un homme se noie en tentant de sortir son chien d'un étang

Un homme de 55 ans s'est noyé jeudi après-midi à Zulte, en Flandre orientale, alors qu'il tentait de sortir son chien d'un étang. Il est probablement resté coincé dans l'eau, rapporte la police locale.

La zone de police a été informée de l'incident vers 14h30. La victime s'était rendue au domicile d'une connaissance et l'un des chiens présents est tombé dans l'étang privé du jardin, derrière l'habitation, précise la police. "L'homme a voulu sortir lui-même le chien de l'étang et il est probablement resté coincé dans l'eau. Les pompiers plongeurs ont réussi à sortir l'homme de l'eau et ont tenté de le réanimer, en vain."