Le bourgmestre Philippe Close sur l'attaque terroriste: "Pour notre capitale, c’est une image extrêmement négative"

L'auteur de l'attentat qui a fait deux morts lundi soir à Bruxelles est Abdesalem L. Il est d'origine tunisienne et séjournait illégalement en Belgique. La recherche s’est poursuivie sans relâche jusqu’à ce matin 8h.

Dans bel RTL Matin, Philippe Close, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, s’est exprimé sur l’image de la capitale. "Le problème auquel nous sommes confrontés, c’est que nous avons à faire à des loups solitaires, et des personnes qui décident comme ça de déclencher un attentat. Les autorités judiciaires devront débriefer. Elles ont été mobilisées comme jamais."

Et d'ajouter: "C’est terrible pour l’image de Bruxelles. On veut être la capitale cosmopolite, la première capitale diplomatique. C’est une image extrêmement négative. On va devoir travailler pour reconstruire cela."