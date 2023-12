Le dossier de Midou Mouhli sera examiné le 17 mai

Midou Mouhli avait fait l'objet d'une citation accélérée devant le tribunal. Mais son avocat, Me Renaud Molders-Pierre, a sollicité le report de l'audience afin de déposer des pièces au dossier.

Le 7 novembre 2023, Mohamed "Midou" Mouhli avait été intercepté après avoir porté des coups à une Liégeoise avec laquelle il entretenait une relation. Il s'était rendu sur le lieu de travail de la jeune femme, au magasin Aldi de Saint-Nicolas (Liège). Il avait défoncé le volet d'une réserve et avait frappé la victime.

L'avocat précise que son client souhaite apporter la preuve qu'il fait l'objet d'un suivi psychologique afin de comprendre les raisons de ses actes. Il dit que le geste commis ne lui ressemble pas. Il souhaite aussi déposer des attestations de proches, les preuves d'un début d'indemnisation de la victime et éventuellement les images vidéo des faits.

"Il conviendra de le condamner pour ce qu'il a fait uniquement et pas pour plus. Il faudra donc évaluer et mesurer les déclarations de chacun dans ce dossier", a indiqué l'avocat.

L'affaire sera plaidée le 17 mai.