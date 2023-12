Le mandat d'arrêt de l'acteur R.D.B. prolongé de deux mois dans le dossier Sven Pichal

Deux d'entre eux ne sont toutefois poursuivis que pour la possession de telles images et ont été libérés sous conditions.

En août dernier, le comédien avait été placé sous mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête qui implique également l'ex-animateur de radio de 44 ans, Sven Pichal, et trois autres individus. Ils sont suspectés de possession et diffusion d'images de violences sexuelles sur mineurs.

Entretemps, deux autres prévenus, Sven Pichal et B.D. (35 ans), ont pu quitter la prison et ont été placés sous surveillance électronique. Seul R.D.B. se trouve donc encore derrière les barreaux pour le moment dans ce dossier et son mandat d'arrêt a donc été prolongé jeudi.

Il est toutefois probable que la défense fasse appel de cette décision. Dans ce cas, la chambre des mises en accusation d'Anvers devra statuer dans les 15 jours.