Le marché de Noël d'Audenarde définitivement fermé après la mort d'une sexagénaire

"Tout le monde est affecté par le grave incident", explique le bourgmestre de cette commune de Flandre orientale. "Nos condoléances vont à la famille et aux amis de la victime. Il est donc plus que logique que nous ne rouvrions pas le village d'hiver avec son marché de Noël et ses attractions. Nous avons également annulé toutes les autres activités."

L'arbre est tombé jeudi vers 19h00. Une femme de 63 ans a succombé à ses blessures tandis que deux autres personnes ont été blessées. Un expert étudie les circonstances de l'accident, a précisé le parquet de Flandre orientale. La stabilité du végétal sera notamment examinée. L'arbre qui avait été installé par les services de la ville d'Audenarde avait déjà dû être redressé fin novembre après avoir bougé.