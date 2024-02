Le parquet requiert 9 ans de prison contre un intermédiaire qui transportait de la cocaïne

Le parquet fédéral a requis mercredi, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, une peine de neuf ans de prison à l'encontre d'un prévenu auquel il attribue une quinzaine de livraisons de cocaïne et d'argent pour le compte du dirigeant présumé d'une organisation criminelle. Celle-ci avait été mise au jour après le décryptage des messageries Encrochat et Sky ECC.

Devant le tribunal, cet informaticien avait reconnu avoir transporté "deux ou trois fois" ce qu'il "présumait" a posteriori être de la drogue. Il avait toutefois assuré n'avoir rien touché pour ses activités de coursier ou pour la mise à disposition d'un box de garage à son domicile anversois, car ses commanditaires lui auraient affirmé qu'ils le paieraient "plus tard". L'homme a néanmoins déposé 38.000 euros au total sur ses comptes bancaires, un montant "bien supérieur à ses revenus déclarés", a relevé le parquet. "En sept ans, Redouan E.A. n'a déclaré que 2.490 euros" aux autorités fiscales.

"Même s'il est poursuivi en qualité de membre d'une organisation criminelle et non de dirigeant, sa peine doit être sévère. Je requiers donc neuf ans de prison, ainsi que des amende et confiscation puisqu'il était bel et bien rémunéré, comme on le voit grâce aux dépôts sur son compte et à ses actifs de plusieurs millions d'euros", a pointé le procureur. Le parquet fédéral a également demandé de prononcer l'interdiction pendant 10 ans, pour le prévenu, de gérer une société.