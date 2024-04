Le petit Mathias Janssens a été retrouvé en bonne santé mercredi en milieu de matinée

L'équipe d'ouvriers communaux, alerté par le propriétaire d'un terrain longé par un petit cours d'eau, au Chemin de Mons à Brugelette, a retrouvé l'enfant les pieds dans l'eau, à environ 700 mètres du centre de la commune. L'enfant, en état de légère hypothermie mais en bonne santé, a été pris en charge par les services de secours.

Le jeune Mathias Janssens, âgé de 9 ans et atteint d'autisme, avait disparu depuis mardi après-midi après avoir quitté son école, l'institut Sainte-Gertrude à Brugelette, à pied vers 15h00. Il n'était jamais arrivé à son domicile et ses parents avaient ainsi donné l'alerte. Un avis de recherche avait été lancé par le parquet du Hainaut, division Tournai, en collaboration avec Child Focus. Selon le bourgmestre de Brugelette, les recherches avaient commencé mardi avec l'appui d'un hélicoptère, de drones et d'un chien pisteur. Ces recherches n'avaient donné aucun résultat. Elles avaient repris mercredi vers 10h00.