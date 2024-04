Dutroux lié à une disparition à Maastricht? Des traces d'ADN transférées aux Pays-Bas pour analyse

Il y a environ deux ans, les Pays-Bas ont demandé une enquête à la justice wallonne pour comparer des traces avec l'affaire Dutroux. Des traces d'ADN inconnues et des cheveux ont, entre autres, été trouvés dans des logements et une voiture de Marc Dutroux. L'équipe chargée des affaires non résolues veut savoir s'il existe un lien entre les deux affaires en comparant les indices. Le porte-parole du ministère public de Maastricht a confirmé que les traces ont été transférées au NFI afin d'être inventoriées.

À lire aussi 20 ans du procès Dutroux (9/10): les pistes périphériques