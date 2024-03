Le porte-conteneurs hors de contrôle juste avant la collision

Le porte-conteneurs Dali qui a percuté le pilier d'un grand pont autoroutier près de Baltimore, grande ville industrielle et portuaire américaine, était hors de contrôle peu de temps avant la collision, a rapporté mardi ABC News. L'équipage du navire a averti, à l'avance, les autorités qu'une collision semblait inévitable parce qu'il n'avait plus aucun contrôle sur le navire, a précisé le gouverneur du Maryland, Wes Moore.

Selon M. Moore, l'équipage a fait savoir que le navire n'avait plus de puissance.

L'équipage du navire a eu le temps d'annoncer un "Mayday" avant qu'il n'entre en collision avec le pont Francis Scott Key, a encore indiqué le gouverneur. "Nous sommes reconnaissants qu'entre le 'Mayday' et l'effondrement, les autorités aient pu arrêter la circulation afin que plus aucune voiture n'aille sur le pont."

Des images de vidéosurveillance montrent le porte-conteneurs heurtant un pilier du pont Francis Scott Key, le faisant tomber dans la rivière Patapsco, au sud-ouest de Baltimore, avec une grande partie de la structure métallique de l'ouvrage.

Le Dali avait quitté le port de Baltimore et se dirigeait vers l'océan Atlantique pour un voyage de 27 jours à destination du Sri Lanka. On estime à 30 le nombre de navires qui ne peuvent pas poursuivre leur route, bloqués en raison de l'effondrement du pont.

Le port de Baltimore est l'un des plus anciens et des plus grands des États-Unis.