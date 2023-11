Le suspect n'avait pas fait l'objet d'une condamnation antérieure pour violence

Le suspect du double homicide à Denderhoutem n'avait jamais été condamné pour violence et la victime n'avait jamais porté plainte. C'est ce que répond le parquet de Flandre orientale aux questions de l'ex-mari et père des victimes à propos l'enquête. "La décision finale d'imposer notamment une ordonnance restrictive de contact et de le laisser libre a été prise en concertation avec la police et après une analyse approfondie des rapports officiels soumis au parquet", précise l'instance judiciaire.