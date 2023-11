Le trafic ferroviaire perturbé en raison d'arbres tombés sur les voies

Depuis 13h15, le trafic est interrompu entre Bruxelles et Braine-l'Alleud, en raison de la chute d'un arbre sur la caténaire à Holleken (Linkebeek).

Les trains ne circulent plus non plus entre Ottignies et Fleurus, également à cause d'un arbre tombé sur les voies à Court-Saint-Etienne. Pour la même raison, le trafic a également été interrompu entre Manage et Luttre.