Les actions dans les prisons momentanément suspendues

Le front commun syndical (ACOD/ACV/VSOA) ne mènera plus d'actions dans les prisons belges cette semaine, ont annoncé mercredi les syndicalistes Eddy De Smedt (VSOA/SLFP) et Alain Blancke (ACV/CSC). Certaines ont eu lieu dans le courant de la journée dans les établissements pénitentiaires de Wortel (Anvers) et de Nivelles (Brabant wallon).

Aucune action n'est programmée pour jeudi et vendredi mais les syndicats prévoient un nouveau round de protestations dès le lundi 22 avril. Ce jour-là, une action est prévue à Anvers. Le 23 avril, ce sera au tour de la prison de Hasselt et le 24 de celle d'Ypres. Le jeudi 25 avril, la grève se poursuivra à Termonde, le vendredi 26 avril à la prison centrale de Louvain et le lundi 29 avril à Audenarde. Pour l'action du 30 avril à Hoogstraten, les syndicats ont lancé un appel national, à la suite de la récente annonce de la fermeture de ce centre pénitentiaire.

Une grève d'une durée indéterminée a débuté le lundi 1er avril dans les prisons belges. Le personnel proteste contre la surpopulation carcérale et le manque d'effectifs. En Flandre, la grève se déroule depuis la semaine dernière chaque jour dans les prisons d'une province différente, et non dans toutes les prisons en même temps. Le personnel de l'ensemble des prisons garde néanmoins le droit de faire grève même sans actions annoncées, souligne Eddy De Smedt.