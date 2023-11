Les avocats d'Anneliese Audain, accusée d'assassinat, ont présenté leur acte de défense

Anneliese Audain et Didier Bauwens sont accusés d'avoir assassiné Luis Gonzalez Rojas à Manage, la nuit du 16 au 17 février 2020. Selon l'accusation, la victime aurait été droguée au Diazepam avant d'être abattue de neuf balles tirées dans la tête et le haut du corps, avec un calibre 22.

Ils estiment que leur cliente n'avait aucun mobile pour se débarrasser de Luis Gonzalez Rojas avec lequel elle formait un couple qui avait des projets pour l'avenir. De plus, la défense considère qu'elle n'était pas capable, en raison de son état de santé, de soulever un corps.

"Il n'apparaît pas qu'elle ait souhaité et désiré la mort de son compagnon et qu'elle ait participé au meurtre", a déclaré son avocat, Me Brocca. Me Bruno et lui plaideront son acquittement.

Les avocats de Didier Bauwens plaideront aussi son acquittement, mais ils n'ont pas présenté d'acte de défense. "Nous défendrons une position diamétralement opposée à la version développée par le ministère public", a commenté Me Lauvaux.