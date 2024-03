Les avocats tirent la sonnette d'alarme à propos de la surpopulation carcérale

"On n'a pas besoin de leur argent, on a besoin d'humanité", s'est exprimé le pénaliste bruxellois Denis Bosquet lors de cette conférence. "On a rencontré le SPF Justice en janvier et on a dressé à son attention une liste de solutions. Une deuxième réunion est prévue le 11 mars et on verra ce qu'ils nous disent. Mais cette situation de surpopulation carcérale est une honte et il est temps d'agir".

Selon le président d'Avocats.be, Pierre Sculier, et Denis Bosquet, il n'y a jamais eu autant de détenus dans les prisons belges, alors que la délinquance n'est pas en augmentation, la faute entre autres à une législation qui impose que les courtes peines soient désormais toutes exécutées et au recours obligatoire à la détention préventive dans les procédures accélérées. En 2021, les prisons comptaient 10.035 détenus. Elles en comptent aujourd'hui 12.000.