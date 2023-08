Les nouvelles recherches pour retrouver Elke Wevers n'ont livré aucun résultat

Les recherches dans le canal Zuid-Willemsvaart à Voorshoven (Maaseik) dans le cadre de la disparition d'Elke Wevers n'ont livré aucun résultat. La protection civile ainsi que la police et des plongeurs ont été déployés dans le cadre de cette opération.

Cette recherche a été menée à la suite d'une information reçue par la police d'un citoyen qui avait récemment pris des images dans le canal avec une caméra sous-marine et avait constaté un objet suspect. L'homme avait cru apercevoir un crâne, ce qui n'était visiblement pas le cas.

Des recherches ont été menées mercredi en fin de matinée sous la conduite d'un juge d'instruction et en présence du procureur du Roi du Limbourg. Le chemin de halage le long du canal a été fermé aux cyclistes et à la circulation motorisée. La recherche s'est achevée vers 16h00 et aucune autre nouvelle action n'est prévue pour l'instant.