Il y a du soleil, des châteaux de sable et beaucoup de touristes: la côte belge est prise d'assaut pour le pont de l'Assomption

La semaine dernière, c'était grisaille, pluie et températures fraîches. Cette semaine, retour des barbecues, soleil et une chaleur estivale. Il n'en fallait pas plus pour que les Belges ne se rendent de nouveau à la côte ! Le pont de l'Assomption permet de renforcer un peu la présence des touristes sur nos plages, pour le plus grand bonheur des acteurs touristiques.

Actuellement, les plages sont bondées. Les hôtels de Blankenberge affichent un taux de remplissage qui atteint les 90%. Le tout est rassurant, après un mois de juillet plus difficile, avec une perte de 10% en moyenne sur le volume de réservation dans les hôtels. Le mois d'août était plus positif, avec des offices du tourisme qui ne cachent pas leur joie de retrouver des visiteurs dans la région.