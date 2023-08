Les opérations de renflouage reprennent mercredi

Les opérations de renflouage de la péniche qui gît au fond de l'Escaut à Termonde (Flandre orientale) depuis plus d'une semaine vont reprendre mercredi. L'objectif est de redresser l'embarcation et de commencer à la ramener à la surface. Si le courant et les circonstances le permettent, l'épave pourrait sortir de l'eau ce mercredi.