Les pompiers de Huy sur le Mont Rose pour soutenir la formation de chiens d'assistance

Les pompiers de la zone de secours Hesbaye Meuse Condroz (Hemeco) escaladeront l'an prochain le Mont Rose, le quatrième plus haut sommet des Alpes, pour soutenir la formation de chiens d'assistance, ont-ils annoncé dimanche après-midi en marge des journées portes ouvertes qu'ils ont organisées dans leur caserne de Huy.

Emmenés par le sapeur hutois Thomas Dony, plusieurs secouristes ont lancé le défi de gravir le massif du Mont Rose (4.634 mètres), le point culminant des Alpes valaisannes.

"Lorsque j'ai été victime d'un cancer de la mâchoire, il y a six ans, j'ai subi une douzaine d'opérations. Je me suis alors fixé plusieurs objectifs, dont celui de gravir le sommet d'une montagne. Avec les pompiers de Huy, nous avons décidé de mener une telle opération pour la bonne cause, raison pour laquelle nous avons choisi de soutenir la formation de chiens d'assistance", a expliqué Thomas Dony à l'agence Belga.