L'état de santé du policier blessé à Lodelinsart reste incertain

L'enquête en cours sur l'affaire a été marquée par la comparution d'un policier devant la Chambre du Conseil. Comme l'indique notre journaliste Florent Vanderbemden, ce policier reste en détention préventive. Il a été arrêté et placé sous mandat d'arrêt pour association de malfaiteurs. Il est suspecté d'avoir un lien avec l'un des protagonistes de l'affaire, bien que la nature de ce lien demeure inconnue. Deux autres prévenus, déjà connus de la justice, étaient également présents devant la Chambre du Conseil. Ils sont tous soupçonnés de délits liés à la vente de stupéfiants en association.

Concernant le policier blessé dans un état grave, des nouvelles encourageantes ont été rapportées. Il a brièvement repris connaissance et a été opéré. Cependant, il a perdu la mémoire des opérations et de la journée de la perquisition. Malheureusement, ses proches ont dû lui annoncer le décès de son collègue. Son état actuel demeure incertain, et il reste à déterminer s'il est toujours conscient et si son pronostic vital est engagé.