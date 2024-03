L'État se pourvoit en cassation contre l'arrêt concernant Freddy Horion

Freddy Horion, âgé de 76 ans, a été condamné en 1980 par la cour d'assises à la peine de mort, commuée en une peine de prison à perpétuité, pour le quintuple assassinat de toute une famille et d'une femme polonaise à Gand.

En 2018, un panel de psychiatres judiciaires a conclu qu'il ne représentait plus un danger et n'avait donc plus sa place en prison. Ils préconisaient de le placer dans une institution psychiatrique. Leur avis n'a pas été suivi.