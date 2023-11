L'ex-mari et père des victimes veut savoir pourquoi le suspect avait été laissé libre

L'ex-mari de la femme et père du fils tués tous deux à l'arme blanche à Denderhoutem souhaite qu'une enquête soit menée à propos de la décision du parquet de Flandre orientale de laisser libre le suspect après le dépôt d'une plainte pour harcèlement vendredi dernier. "Mon client estime que cela relève de la responsabilité du parquet parce que la police l'a informé que la situation était alarmante", déclare l'avocat Anthony Mallego. L'homme va se constituer partie civile devant le juge d'instruction et envisage également de déposer une plainte pénale contre le parquet.

Les corps des victimes âgées de 54 et 22 ans ont été retrouvés samedi dans une maison de la rue Borrekent. Le suspect, âgé de 51 ans, est le mari de la femme et le beau-père du fils de celle-ci. Il est toujours recherché et aurait commis un acte de désespoir.

Le suspect a été interpellé et longuement interrogé. Le parquet a imposé une ordonnance restrictive de contact et l'homme a été libéré. Le parquet a déclaré qu'il n'avait aucune indication qu'il aurait pu commettre de tels actes. L'homme a indiqué qu'il voyait que la relation touchait à sa fin et qu'il voulait quitter la maison, a encore précisé le parquet dimanche.

La femme avait contacté Me Mallego pas plus tard que vendredi pour prendre rendez-vous. "Elle devait venir lundi, mais les choses se sont donc passées différemment. Elle était rassurée par le fait qu'il avait été interpellé mais ne pensait pas qu'il serait libéré immédiatement", a déclaré l'avocat qui défend désormais les intérêts de l'ex-mari et père des victimes.