L'expert incendie présente ses conclusions à la cour

Un expert incendie a été entendu mercredi matin, dans le cadre du procès en assises de Gaëtan Legros et d'Alix Verbruggen, qui doivent répondre de l'assassinat de Nico Becker et d'incendie volontaire.

Le corps de Nico Becker a été retrouvé dans sa camionnette incendiée, le 8 août 2022 à Lonzée. Gaëtan Legros, tenancier d'une friterie de la région a reconnu avoir tiré à 2 reprises sur la victime, qu'il accusait de vouloir le racketter. Alix Verbruggen l'a aidé à déplacer le corps. Tous deux contestent la préméditation.

L'expert venu témoigner mercredi est intervenu le jour de la découverte du véhicule incendié et a participé à une partie de la reconstitution. "Les 4 pneus étaient brûlés et la teinte de la carrosserie était homogène. Une des barres du toit avait complètement fondu. Des éléments caoutchoutés étaient encore présents et identifiables dans le compartiment moteur. L'onde de chaleur allait de l'habitacle vers l'avant du véhicule. Dans l'habitacle, la sellerie avait brûlé et les éléments en plastique avaient fondu. Tout avait brûlé dans le compartiment de charge. La victime se trouvait dans ce compartiment. Un liquide facilement inflammable a servi pour allumer l'incendie, qui a dû durer 45 minutes", a-t-il détaillé