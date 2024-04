L'héritière du trône néerlandais a fui en Espagne pendant plus d'un an suite à des menaces

Selon le média public NOS, citant des sources royales, la jeune femme âgée de 20 ans a vécu et étudié à Madrid pendant plus d'un an.

En octobre 2022, Amalia a été contrainte d'abandonner son projet de vivre dans une résidence étudiante dans la capitale néerlandaise en raison de ses craintes en matière de sécurité, quelques semaines seulement après avoir commencé à étudier la politique, la psychologie, le droit et l'économie à l'université d'Amsterdam.