Mort d'Adil à Anderlecht: le policier qui conduisait la voiture mis en cause par une de ses collègues

Une fois ces révélations arrivées aux oreilles de ses supérieurs, il est muté dans un autre service. "Il occupe une fonction d'encadrement durant ses shifts, à la satisfaction de son supérieur et de ses collaborateurs directs", indique Sarah Frederickx, porte-parole de la zone de police Bruxelles Midi.

Le témoignage de la policière n'est pas le seul document à charge. Il est accompagné d'un courrier interne signé par une majorité de personnes d'un groupe d'intervention que coordonnait cet inspecteur. "Les propos sont assez choquants et assez forts", précise Thomas Haulotte, journaliste indépendant.

Cela a fait réagir la hiérarchie. "Il a été enjoint à l'intéressé de modérer son langage, de faire preuve d'empathie et de prendre conscience que ce qui était moralement ou socialement acceptable par le passé ne l'est plus aujourd'hui", indique la porte-parole de Bruxelles Midi. "Il a entendu et intégré ce message et adapté son comportement."