Opérations antidrogues: plus de 750 "cibles judiciaires" interpellées (Darmanin)

Il y a eu au total 1.357 interpellations, dont 751 "objectifs judiciaires", soit des personnes arrêtées à la demande de juges et non lors des contrôles sur la voie publique, a détaillé le ministre de l'Intérieur en déplacement à Dijon.

Face aux critiques sur l'efficacité des opérations antidrogues dites "Place nette XXL", Gérald Darmanin a affirmé jeudi que plus de la moitié des 1.357 personnes interpellées étaient des "objectifs" préalablement identifiés par la justice.

Alors que certains doutent de la capacité de ces opérations à cibler les têtes de réseau, le ministre a assuré qu'elles mettaient "durablement de côté des trafiquants notoires".

"L'essentiel des interpellations correspondent bien à des gens qui ont des dossiers", essentiellement pour trafic de drogues, et se traduisent par "beaucoup de défèrements et de mandats de dépôt", a-t-il dit, en renvoyant vers la justice pour les détails.

Six opérations "Place nette XXL", qui impliquent de nombreux agents sur le terrain, sont en cours à Marseille, dans le Nord, en région parisienne, dans l'agglomération lyonnaise, à Dijon et Clermont-Ferrand et d'autres suivront "la semaine prochaine dans d'autres villes", a détaillé le ministre.