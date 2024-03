Plusieurs cadavres de chiens échoués sur la côte belge: voici la piste privilégiée par la police

La police a reçu plusieurs signalements d'actes suspects avec des lévriers sur le circuit de chasse dans une enquête qu'elle mène autour de plusieurs cadavres de chiens échoués sur la plage, indique lundi la zone de police d'Ostende. Les enquêteurs lancent également un appel à témoins.

Entre le mois de novembre et la fin du mois de décembre 2023, cinq cadavres de chiens se sont échoués à Ostende. Un autre cadavre a été retrouvé sur la plage de Nieuwpoort-Bad le 17 décembre et un promeneur aurait également jeté le cadavre d'un chien similaire dans une poubelle à Oostdunkerque après l'avoir découvert sur une plage. La poubelle a ensuite été vidée et le corps du chien n'a donc pas pu être récupéré. "Mais la description du cadavre correspond à celle des constatations précédentes", avait indiqué le porte-parole de la police locale au mois de décembre.