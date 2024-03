Premier suspect entendu dans l'affaire Sven Pichal

B.D., l'un des trois suspects dans l'affaire impliquant Sven Pichal, l'ancien présentateur de radio et de télévision de la chaîne publique flamande VRT, a été le premier à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Anvers jeudi. Le prévenu est soupçonné de possession et diffusion d'images montrant des mineurs victimes d'agressions sexuelles et d'agression et viol sur mineur.