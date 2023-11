Procès Pharmaceutica: des chimistes colombiens ont travaillé à Werbomont

L'affaire "Pharmaceutica" concerne un trafic international de cocaïne, qui arrivait de Colombie et transitait par les ports d'Anvers ou de Rotterdam. L'organisation criminelle aurait potentiellement importé 15 tonnes de cocaïne. La drogue était transformée et conditionnée dans des laboratoires de Ferrières et Modave.

David C., un habitant d'Aywaille, avait été condamné à neuf ans de prison et à une confiscation de 382.765 euros. Il n'était pas considéré comme dirigeant, mais il aurait tenu un rôle utile au départ d'un manège qu'il gérait à Werbomont. Ce prévenu a de nouveau contesté son rôle de dirigeant, mais il a confirmé avoir apporté un rôle logistique.