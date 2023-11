Procès Pharmaceutica: jusqu'à 20 ans de prison requis

L'affaire "Pharmaceutica" concerne un trafic international de cocaïne, qui arrivait de Colombie et transitait par les ports d'Anvers ou de Rotterdam. L'organisation criminelle aurait importé 15 tonnes de cocaïne. La drogue était transformée et conditionnée dans des laboratoires de Ferrières et Modave.

Le parquet fédéral a requis une peine de 20 ans d'emprisonnement contre le Gantois Youssef El Mansouri (31), désigné comme le responsable de la structure belge de l'organisation, avec un pouvoir de décision et d'autorité sur certains membres. Dries Lonneux et David Caroselli encourent des peines de 18 ans.