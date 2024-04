Quatre ans avec sursis pour huit incendies volontaires à Cerfontaine

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné jeudi un homme né en 1983 à quatre ans de prison assortis d'un sursis probatoire de cinq ans. Le prévenu devait répondre de huit incendies volontaires, commis entre janvier et mai 2022 à Cerfontaine.

Le premier incendie avait touché un tracteur, un manitou, un 4x4 et 24 ballots de fourrage. C'est le prévenu qui a appelé les secours. Cinq autres incendies de véhicules, de ballots et de broussailles ont ensuite été commis. Le prévenu a été aperçu à proximité des lieux de deux autres incendies et a été pris en flagrant délit pour un autre fait. Après une période d'accalmie, un dernier incendie a été bouté à des broussailles.