Quatre ans avec sursis pour viol et atteintes à l'intégrité sexuelle de mineures

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné jeudi un habitant de Perwez, né en 1999, à quatre ans d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire, pour viol et plusieurs atteintes à l'intégrité sexuelle de mineures. Le prévenu est également privé de ses droits civils et politiques durant cinq ans. Le jeune homme niait une bonne partie des faits commis à Jodoigne entre 2018 et 2020.