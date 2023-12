Quatre ans de prison pour avoir mis le feu à la maison de son compagnon

L'incendie s'était rapidement propagé et la maison s'était embrasée. La fille de la prévenue, âgée de 14 ans, était présente de l'habitation au moment des faits.

La prévenue avait tout de même, eu le temps de la prévenir et cette dernière avait pu fuir l'immeuble.

L'enquête avait permis de mettre en lumière la relation tumultueuse du couple, qui a eu une petite fille en 2023. Des accusations de coups étaient aussi apparues et une vidéo accablait la quadragénaire. On l'y voyait hystérique, porter des coups de tournevis dans le bras son compagnon. Pour les coups et blessures à son compagnon, elle écope d'une prison de 7 mois supplémentaires, avec sursis.

Elle est aussi dans l'obligation d'indemniser sa fille à hauteur de 400 euros provisionnels et son compagnon pour 1 euro provisionnel.