Quatre ans de prison pour l'attaque du club sportif du kickboxeur Jamal Ben Saddik

Le prévenu a avoué qu'il avait utilisé cette voiture dans la nuit du 13 décembre. L'homme a déclaré qu'il avait pris rendez-vous avec une fille, rencontrée via une application, mais celle-ci ne s'est pas présentée. Il a entendu une détonation, mais a nié tout implication dans l'attaque. La trottinette, dont la batterie était à plat, appartenait à un ami qu'il avait raccompagné la veille.

Le tribunal a jugé les déclarations du prévenu peu plausibles. Son téléphone n'a révélé aucun message envoyé dans l'application mentionnée. La batterie de la trottinette n'était pas non plus vide. La cour a estimé que le prévenu avait accompagné le conducteur de la trottinette et qu'il l'avait aidé à s'enfuir après l'explosion.

L'Anversois a été condamné à quatre ans de prison et 1.200 euros d'amende. Il doit également verser 1.150 euros de dommages et intérêts à Jamal Ben Saddik ainsi que 1.000 euros à titre provisionnel au Vinci Club.