Quatre jeunes belges arrêtés en juillet à Malte ont été libérés: ils étaient enfermés pour suspicion de viol et de mauvais traitements

Il y a un peu plus d'un mois, cinq jeunes bruxellois ont été mis sous écrou à Malte parce que l'un d'eux aurait violé une Française de 17 ans. Ils auraient également enlevé, maltraité et volé l'ami de la jeune fille âgé de 16 ans.

Un des cinq prévenus a reconnu partiellement sa présence lors des faits et a pu partir de Malte l'été passé. Les quatre autres ont plaidé non coupables et ont passé quatre mois en détention préventive avant d'être libérés sous caution jeudi. Cette caution a été fixée à 15.000 euros pour chacun d'entre eux en plus d'une garantie personnelle de 50.000 euros, écrit Malta Today.

Par ailleurs, les quatre suspects doivent remettre leurs passeports et ne peuvent pas quitter le pays. Ils doivent également séjourner à une adresse fixe dans la ville portuaire de Msida et respecter un couvre-feu.