Quatre personnes suspectées de préparer des attentats placées sous mandat d'arrêt à Anvers

S.B. était étroitement surveillé et semblait ces derniers mois être en contact avec un groupe de jeunes Anversois via les réseaux sociaux. Les messages échangés auraient révélé que le groupe préparait un attentat terroriste en Belgique dont la cible n'était pas encore choisie. Lundi soir, des policiers ont perquisitionné cinq adresses à Merksem, Borgerhout, Deurne, Molenbeek et Eupen, et ont interpellé S.B. et quatre autres suspects. Quatre d'entre eux ont été placés sous mandat d'arrêt.

Une enquête judiciaire est également en cours à Bruxelles concernant un autre groupe, qui préparait également une attaque terroriste et qui pourrait avoir des liens avec le groupe anversois. Dans ce dossier, trois personnes ont été interpellées lundi lors de perquisitions à Zaventem, Molenbeek et Schaerbeek.