Quelques réquisitions de personnel dans les prisons de Flandre

Le personnel proteste contre la surpopulation carcérale et le manque d'effectifs. La grève se déroule depuis cette semaine chaque jour dans les prisons d'une province différente en Flandre, et non dans toutes les prisons en même temps.

Le front commun syndical (CGSP, CSC et SLFP) a précisé vendredi les actions qui seront menées la semaine prochaine. Des piquets de grève seront ainsi installés à la prison de Tongres (Limbourg) lundi, à Bruges (Flandre occidentale) et Beveren (orientale) mardi et enfin à Nivelles (Brabant wallon) et Wortel (province d'Anvers) mercredi. En ce qui concerne jeudi et vendredi, les plans n'ont pas encore été clairement définis.

Aucune concertation avec le ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, n'est prévue pour le moment.