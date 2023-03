Reconnaissance du bouddhisme en Belgique: "une étape importante", selon l'UBB

Aujourd'hui, six cultes officiels existent en Belgique (catholique, orthodoxe, israélite, anglican, protestant-évangélique et islamique). À ceux-ci s'ajoute la laïcité "organisée", reconnue en tant que "communauté philosophique non confessionnelle" depuis 2002. C'est également selon cette qualification que l'UBB demandait à être inscrite, car le bouddhisme n'a pas de dieu comme les autres religions reconnues.

Dans un premier temps, un subside provisoire avait été accordé à l'association, afin de subvenir à ses frais de fonctionnement et de préparer une éventuelle reconnaissance officielle. Après 17 ans de patience, la coupole, qui regroupe 35 associations bouddhiques présentes en Belgique, sera désormais désignée comme la représentante de cette communauté et l'interlocutrice officielle des autorités belges.