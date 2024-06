Royaume-Uni: deux garçons de 12 ans jugés coupables d'un meurtre à la machette

Deux garçons de 12 ans ont été jugés coupables lundi par un tribunal britannique du meurtre à la machette d'un adolescent de 19 ans, devenant les plus jeunes condamnés pour meurtre au Royaume-Uni depuis plus de 30 ans.

A l'issue d'un procès d'un mois devant la Nottingham Crown Court, les jurés les ont condamnés à l'unanimité. Ils avaient nié les faits et ont tenté durant leur procès de se rejeter la responsabilité l'un sur l'autre.

La victime - originaire d'Anguilla dans les Caraïbes et venue au Royaume-Uni pour soigner une cataracte - avait d'abord été frappée à l'épaule par l'un des deux accusés qui portait souvent une machette avec une lame de plus de 42 cm sur lui, avant d'être de nouveau frappée, piétinée et finalement tuée.

La machette avait été retrouvée par la police sous le lit d'un des deux garçons, nettoyée à l'eau de javel.

Les deux enfants sont les plus jeunes condamnés pour meurtre au Royaume-Uni depuis 1993, et pourraient même être les plus jeunes à avoir commis un meurtre à l'arme blanche dans le pays, selon les médias locaux.