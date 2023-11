Six ans de prison requis pour un viol sur une fille de 11 ans

Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel une peine de six ans de prison à l'encontre d'un prévenu devant répondre de préventions de viol et d'attentat à la pudeur.

Interrogé par le tribunal, l'homme nie avoir administré une quelconque substance et réfute la prévention de viol. Il affirme que l'enfant s'est déshabillée et que c'est à ce moment qu'il a commis des attentats à la pudeur sur elle.

Les faits ont été commis en décembre 2022, sur une jeune fille de 11 ans. Celle-ci était une amie de la fille du prévenu. Les deux mineures disent que ce dernier leur a administré une substance qui a provoqué chez elles une somnolence. C'est vers minuit que le prévenu aurait commis des attentats à la pudeur et un viol sur la jeune victime. Celle-ci a alors appelé un proche qui est venu la rechercher. Un urgentiste a confirmé le viol. La salive du prévenu a été retrouvée sur le corps de la victime et le sperme de cet homme a été retrouvé dans sa culotte.

Me Navez plaide une peine assortie d'un sursis probatoire pour celui qui a déjà réalisé neuf mois de détention préventive. L'avocat souligne que la victime n'a jamais été entendue dans le cadre de l'enquête et qu'un doute subsiste quant à l'administration d'une substance et au viol.

Le jugement est attendu le 21 décembre.