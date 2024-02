Six ans requis pour des violences conjugales et viols à Rochefort

Six ans de prison ont été requis, mercredi, par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant à l'encontre d'un homme poursuivi pour des faits de violence conjugale commis entre mai et octobre 2023 sur deux compagnes successives à Rochefort. Des préventions de viol, violation de domicile, menaces verbales et harcèlement téléphonique lui sont également reprochées.