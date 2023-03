Six suspects de trafic de stupéfiants arrêtés dans le Quartier Nord à Bruxelles

Six personnes soupçonnées de trafic de drogue ont été interpellées par les policiers de la zone de police de Bruxelles-Nord (Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode) lors de 15 perquisitions menées mardi dans le Quartier Nord. Les enquêteurs ont également saisi à cette occasion d'importantes quantités de stupéfiants ainsi qu'une somme de 50.000 euros en cash. Les six suspects ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction, indique jeudi la zone de police dans un communiqué.

La police a décidé d'ouvrir une enquête à la suite des nombreuses plaintes des riverains de la rue Saint-François à Saint-Josse-ten-Noode concernant des faits de drogue. L'enquête a permis d'identifier les individus impliqués dans le trafic et de préciser les rôles de chacun dans la vente de marijuana et de cocaïne dans ce quartier.

Le 14 mars, la police de Bruxelles-Nord, avec des renforts d'autres zones de police et de la police fédérale, a alors perquisitionné une quinzaine d'adresses. Six suspects ont été interpellés, et la police a pu saisir 1,4 kilogramme de cocaïne, 2,3 kilogrammes de cannabis, 120 grammes de haschisch et 50.000 euros en liquide. Les six suspects ont été placés sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction.