Toxicomanie sur la place de Liège: les récidivistes condamnés à 3 mois fermes

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné mercredi plusieurs toxicomanes récidivistes à des peines de 3 mois de prison ferme après avoir détenu des stupéfiants et les avoir consommés sur la place Saint-Lambert de Liège. Ces toxicomanes avaient accepté de participer à un programme de réinsertion, mais ils avaient échoué.

Le parquet de Liège avait mis en place un projet qui consiste à tenter de réinsérer les toxicomanes à travers un programme d'accompagnement. Il s'agit de la probation prétorienne, qui consiste à ne pas exécuter de peine de prison, si la personne respecte une série de conditions dans un délai d'épreuve qui peut aller jusqu'à 18 mois.

L'objectif est de trouver des solutions de santé publique et de réinsérer les toxicomanes. Mais s'ils échouent, ils peuvent être poursuivis pour ces petites infractions. Plusieurs de ces toxicomanes étaient poursuivis devant le tribunal, mais ils ne s'étaient pas présentés à l'audience. Il s'agit de personnes qui, en 2022 et 2023, avaient été surpris à plusieurs reprises sur la place Saint-Lambert, alors qu'ils consommaient à nouveau de l'héroïne et de la cocaïne.