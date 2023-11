Trois ans de prison pour trafic de cocaïne à Ostende

Le tribunal correctionnel de Bruges a condamné par défaut un homme de 22 ans à trois ans de prison ferme pour trafic de cocaïne. La bande à laquelle il appartenait faisait habituellement séjourner les coursiers chez des toxicomanes locaux. Plus de 250.000 euros ont été saisis.

Lors d'une perquisition dans l'appartement d'un habitant d'Ostende de 50 ans, le 12 janvier 2022, la police a mis la main sur 73 grammes de cannabis et plus de quatre grammes de cocaïne. Ils ont également découvert 70 grammes sur le prévenu de 22 ans, répartis en plusieurs quantités destinées à la vente. L'enquête a également mené la police chez deux personnes de 33 ans, où ont séjourné des coursiers. Chez l'une d'elle, 700 grammes de cocaïne et quelque 5.000 euros ont été trouvés.

Le coursier de 22 ans a été condamné à trois ans de prison ferme et à la confiscation de 252.500 euros. L'Ostendais de 50 ans et l'un des trentenaires ont été condamnés respectivement à trois et deux ans de prison, tous deux avec sursis probatoire. Le deuxième trentenaire a, lui, été condamné par défaut à deux ans de prison ferme.