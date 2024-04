Trois cadavres retrouvés dans un laboratoire de drogues à Poederlee: "Les circonstances sont encore floues"

Trois cadavres ont également été retrouvés sur les lieux et une personne a été réanimée avant d'être emmenée à l'hôpital, a également indiqué le parquet qui a mandaté un juge d'instruction. "Les circonstances sont encore floues", indique Kato Belmans, porte-parole du parquet d'Anvers. "Nous savons qu’un laboratoire de drogue actif se trouvait ici. Mais l’enquête devra apporter de la clarté."

Le laboratoire de drogue se trouvait à l’étage de deux commerces. Le bien venait d’être loué. Le bail avait commencé il y a deux jours. Dans ce genre de laboratoire, on produit généralement de la drogue de synthèse. Amphétamines, ecstasy ou MDMA. En toute discrétion, dans un quartier paisible. "Nous n’avons jamais rien remarqué. Pas de voitures, de personnes ou d’activités bizarres. Rien du tout", indique un riverain."

Le parquet qualifie provisoirement les faits de fabrication de psychotropes en association, ayant entraîné la mort. L'identité des victimes n'a pas encore été révélée et les circonstances exactes des décès ne sont pas connues. "L’enquête va devoir déterminer les causes des décès des victimes", dit Kato Belmans. "Mais bien sûr, la production de drogue peut mener à des situations dangereuses. Et entrainer des conséquences désastreuses."

La police, les pompiers, les services médicaux, le laboratoire judiciaire, un médecin légiste et le Clan Lab Response Unit (CRU) de la police se sont rendus sur les lieux.