Tiger-kidnapping en Flandre: une famille retenue en otage pendant plusieurs heures, la maitresse de maison était ciblée

Selon le quotidien néerlandophone, trois hommes masqués et armés ont pénétré mercredi dans une maison familiale de Ternat. Ils auraient alors menacé la maîtresse de maison et les deux enfants présents. Lorsque le père est rentré un peu plus tard, il a également été maîtrisé, frappé à la tête et menotté.

Le père et les deux enfants ont ensuite été enfermés dans une pièce, tandis que l'un des voleurs fouillait la maison et que deux autres s'en allaient avec la femme. Celle-ci travaille dans une banque et occupe un poste de première ligne consistant à remplir les distributeurs automatiques de billets.