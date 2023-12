Un bébé de dix mois laissé seul dans une crèche à Saint-Josse-ten-Noode: les puéricultrices avaient "oublié" de vérifier les chambres

Deux puéricultrices ont laissé seul un bébé de 10 mois dans une crèche bruxelloise fin novembre dernier, a indiqué le parquet de Bruxelles, confirmant une information de La Capitale.

"Les parents du bébé se sont présentés au commissariat de police de la zone Bruxelles Nord, le 29 novembre, après s'être retrouvés devant une crèche fermée alors qu'ils venaient récupérer leur enfant", a déclaré Yasmina Vanoverschelde, porte-parole du parquet. "La mère aurait déposé son enfant à la crèche de Saint-Josse-ten-Noode ce matin-là et au moment de venir le rechercher, vers 17h00, la porte de la crèche était close et aucun membre du personnel n'était joignable". La police s'est alors rendue sur place avec l'un des parents. Une responsable de la crèche a finalement pu être contactée et s'est également rendue sur les lieux.