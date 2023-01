Un Belge et une Française portés disparus en Suisse

(Belga) La police du canton suisse du Valais recherche activement un Belge et une Française disparus depuis mardi, rapporte 7Dimanche citant plusieurs médias suisses.

Marine G. et Frédéric W., probablement partis en randonnée, ont disparu depuis mardi sur les hauts d'Ovronnaz. L'alerte a d'abord circulé sur les réseaux sociaux et la police valaisanne a été informée mercredi soir. Le téléphone de la disparue aurait été détecté une dernière fois dans la région d'Ovronnaz, tandis que la voiture de l'homme a été localisée dans la même zone. L'Organisation cantonale valaisanne des secours et la police cantonale ont entrepris des recherches sur place, avec hélicoptères. Elles se poursuivaient samedi sans toutefois obtenir de résultats probants.